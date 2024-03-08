Родители подали коллективный иск в суд за эксплуатацию детей на Roblox

Группа родителей подала в суд на Roblox за эксплуатацию детского труда

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В Америке родители нескольких детей подали в суд коллективный иск против студии Roblox Corporation за эксплуатацию детского труда и обман, сообщили на сайте Axios.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Группа родителей обвиняет студию за намеренное выстраивание геймплея и донатных опций так, чтобы у юных пользователей появилась зависимость.

К примеру, игра позволяет вывести заработанные в ней деньги с большой комиссией. 400 Robux, внутриигровой валюты, можно купить за $5, в то время как 1 000 Robux при выводе превращаются всего в $3,5.

Родители посчитали, что такой способ ни что иное, как форма эксплуатации детского труда и нарушение законов. По словам адвоката, который занимается этим делом, опекуны хотят выступить против почти любой игры с элементами мультиплеера, в которую играют их дети.