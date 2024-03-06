Компания Valve выпустила новый пост в блоге - о Dota 2 и атаках хакеров на неё

Valve рассказала о DDoS-атаках на Dota 2 и The International

1:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчик самых популярных игр Valve в блоге "Между линий" рассказал новую историю о Dota 2. Так, рассказ посвящен борьбе с DDoS-атаками.

Фото: flickr.com by Kevin Tao is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"В первые месяцы 2015 года мы наблюдали огромный всплеск числа DDoS-атак на Dota и CS: GO, и другие компании также сообщали о том, что атак стало значительно больше. Кто-то неожиданно упростил этот процесс и сделал его доступным кому угодно,"- говорится в блоге.

Также компания Valve вспомнила август 2015 года, когда DDoS-атаки изменили ход The International. Атаки хакеров не повлияли на геймеров, однако почти два часа мешали студийным комментаторам и аналитикам провести трансляцию. Все матчи прошли как будто в вакууме, по словам разработчиков.

"Профессиональный турнир с миллионами зрителей и миллионами долларов на кону пострадал из-за какого-то хакера, который запустил программку за пять долларов. Такую проблему нельзя было игнорировать", — поделились разработчики.

По словам Valve, для того, чтобы сеть компании не использовали для атак на её же сервера, было необходимо ввести полный контроль. Авторы игр придумали для этого серверы-посредники, направляющие с помощью ретрансляторов весь игровой трафик. Таким образом, пользователи, которые пытались связаться с игровыми серверами, стали проходить аутентификацию и перенаправляться с помощью ретрансляторов, и IP-адреса серверов были скрыты от конечного пользователя. У мошенников просто не оставалось информации по поводу адресов, которые можно было бы атаковать.