Эмулятор Yuzu больше не появится в продаже

Разработчики самого популярного эмулятора Yuzu закроют его и выплатят Nintendo $2,4 млн

0:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Создатели эмулятора Nintendo Switch с названием Yuzu 4 марта закрыли продажи. Они даже опубликовали прощальное обращение к покупателям. Об этом стало известно из их соцсетей.

Фото: flickr.com by Bryan Ochalla from Seattle, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Все дело в том, что Nintendo в конце февраля этого года подали к создателям Yuzu иск в суд из-за того, что с помощью эмулятора можно было обойти защитные меры и распространять нелегальные копии игр для Switch.

Через какое-то время стороны мирно договорились, и авторы эмулятора выплатили компании компенсацию. Ее сумма составила $2,4 млн.