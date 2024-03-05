Эмулятор Yuzu больше не появится в продаже

Создатели эмулятора Nintendo Switch с названием Yuzu 4 марта закрыли продажи. Они даже опубликовали прощальное обращение к покупателям. Об этом стало известно из их соцсетей.
Все дело в том, что Nintendo в конце февраля этого года подали к создателям Yuzu иск в суд из-за того, что с помощью эмулятора можно было обойти защитные меры и распространять нелегальные копии игр для Switch.
Через какое-то время стороны мирно договорились, и авторы эмулятора выплатили компании компенсацию. Ее сумма составила $2,4 млн.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.