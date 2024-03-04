Поддельные Helldivers 2 с большими скидками появились в Steam: геймеров предупреждают об обмане

Мошенники создали в цифровом магазине Steam поддельные страницы игры Helldivers 2

0:49 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Фейковые страницы игры Helldivers 2 появились в цифровом магазине Steam. Мошенники продают их с большими скидками. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Злоумышленники поменяли названия дешёвых игр на Helldivers 2 и вставили скриншоты из оригинального тайтла, чтобы геймеры "повелись". Мошенники где-то даже указали в качестве разработчика и издателя студию Arrowhead и компанию PlayStation PC LLC.

Также преступники очень снизили цены на игры для привлечения внимания любителей "халявы".

Сейчас поддельные страницы не продаются.

Релиз Helldivers 2 вышел 8 февраля 2024 года. Новинка есть на ПК и PlayStation 5. Игра вошла в топ-20 по пиковому онлайну в Steam за всю историю площадки.