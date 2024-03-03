Китайский интернет-гигант NetEase показал рекордный доход в 2023 году: 11,5 миллиарда долларов

Интернет-гигант — компания NetEase, подвела итоги 2023 года и сообщила, что доходы от игрового подразделения выросли на 9,4 процента и достигли рекордные 11,5 млрд. долларов! Общая выручка компании за год составила 14,6 миллиарда долларов, что на 6,7 процентов больше, чем в предыдущем году.
Основной источник дохода компании — это онлайн-видеоигры, которые сформировали 92,9 процента от общей выручки. Прибыль от мобильных устройств увеличились с 67 процентов до 75,2 процентов благодаря успехам таких игр, как Eggy Party и Justice. Первая из них уже завоевала аудиторию более чем в 500 миллионов человек с момента её запуска, а во время празднования китайского Лунного Нового года число активных пользователей превысило 40 миллионов человек.
В Justice активно играют около 100 миллионов геймеров, а Racing Master смогла хорошо себя зарекомендовать в некоторых странах Азии.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.