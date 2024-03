"Скрещение лезвий на парче": новый патч 4.5 для Genshin Impact выйдет в марте 2024 года

Your browser does not support the audio element.

Genshin Impact готовится к запуску обновления 4.5 "Скрещение лезвий на парче", которое компания HoYoverse представила на презентации. В нём игроков ожидают интересные ивенты, новый гео-персонаж и уникальный тип молитв.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository