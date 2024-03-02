"Скрещение лезвий на парче": новый патч 4.5 для Genshin Impact выйдет в марте 2024 года

Genshin Impact готовится к запуску обновления 4.5 "Скрещение лезвий на парче", которое компания HoYoverse представила на презентации. В нём игроков ожидают интересные ивенты, новый гео-персонаж и уникальный тип молитв.
В патче появится новый тип баннеров — Молитва хроник. В него попадут только те пятизвёздочные персонажи, участвовавшие в Молитвах события не меньше трёх раз. Также оттуда можно получить пятизвёздочное оружие, например, лук Тигнари "Охотничья тропа". Нужно лишь выбрать желаемую награду — подобная механика реализована в оружейном баннере.
Напоминаем, что долгожданный патч для фанатов Genshin Impact выйдет 13 марта.
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