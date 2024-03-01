Реалистическое оружие появится в обновленном онлайн-шутере CRSED: F.O.A.D.

Режим выживания появится в онлайн-шутере CRSED: F.O.A.D.

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Разработчики Gaijin Entertainment и Matter Team рассказали, что с выходом обновления Cuisine Royale в онлайн-шутере CRSED: F. O.A.D. теперь есть режим выживания. Однако выживать придется по суровым правилам королевской битвы.

Фото: wikimapia by Clément Grandjean is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В игре станут доступны: реалистичное оружие, импровизированная броня, капельница и другие подручные предметы. Этот режим внедрили по просьбам верных поклонников проекта, которые любят сражаться в честных боях без магии и разных ловушек.

Геймерам будет предоставлена возможность менять режим Cuisine Royale c другими режимами CRSED с мистическими ритуалами и сверхспособностями. При этом в новом режиме также будут доступны новые карты и герои. Кстати, все детали обновления доступны на сайте CRSED.