Разработчики представили трейлер игры GreedFall II

Новый трейлер GreedFall II представили разработчики

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Создатели из Spiders представили трейлер Greedfall II: The Dying World. Показ прошел в рамках презентации Nacon Connect 2024.

Фото: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photo-of-black-headset-66JMudIjDTw by Alphacolor 13 duck58cth is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Геймеров ждет приквел — в игре события будут разворачиваться за три года до прибытия Де Сарде на остров Тир-Фради в оригинальной Greedfall. Помимо этого изменения коснулись и перспективы: если первая игра дала возможность побывать в роли завоевателя, то в новой версии игрок будет примерять на себя «шкуру» одного из аборигенов.

Пользователь и его герой смогут узнавать новый мир в игре с начала. Что же известно о старом континенте? Там будет царить малихоровая чума, от которой еще не придумали лекарство.

На сайте StopGame сообщили, что пользователи плохо отзывались о боевой системе первой части игры, поэтому разработчики решили изменить ее. Теперь в команде игрока будет четыре персонажа, и бой станет тактическим.