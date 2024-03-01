Разработчики представили трейлер игры GreedFall II

Создатели из Spiders представили трейлер Greedfall II: The Dying World. Показ прошел в рамках презентации Nacon Connect 2024.
Геймеров ждет приквел — в игре события будут разворачиваться за три года до прибытия Де Сарде на остров Тир-Фради в оригинальной Greedfall. Помимо этого изменения коснулись и перспективы: если первая игра дала возможность побывать в роли завоевателя, то в новой версии игрок будет примерять на себя «шкуру» одного из аборигенов.
Пользователь и его герой смогут узнавать новый мир в игре с начала. Что же известно о старом континенте? Там будет царить малихоровая чума, от которой еще не придумали лекарство.
На сайте StopGame сообщили, что пользователи плохо отзывались о боевой системе первой части игры, поэтому разработчики решили изменить ее. Теперь в команде игрока будет четыре персонажа, и бой станет тактическим.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.