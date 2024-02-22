Игра Elden Ring почти перегнала Hogwarts Legacy по количеству продаж

Издатель Bandai Namco экшн-RPG Elden Ring сообщил, что в общей сумме игру купили свыше 23 миллионов человек. Эта цифра складывается из отгруженных копий физической версии, а также скачиваний с платформ, в том числе со Steam. Таким образом, можно смело заявлять о безоговорочном успехе Elden Ring.
Примечательно, что самой успешно продаваемой игрой в 2023 году был экшн RPG Hogwarts Legacy, созданный по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Игра разошлась тиражом в 24 миллиона копий. Это принесло разработчику более 1 миллиарда долларов.
Ранее также сообщалось, что издание Reuters купило лицензию на разработку мобильной версии Elden Ring. Компания решила потягаться с популярной игрой для смартфонов Genshin Impact. Специалисты работают над прототипом, но процесс идет крайне медленно.
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