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Игра Elden Ring почти перегнала Hogwarts Legacy по количеству продаж

Число продаж Elden Ring преодолело отметку в 23 миллиона копий

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Видеоигры

Издатель Bandai Namco экшн-RPG Elden Ring сообщил, что в общей сумме игру купили свыше 23 миллионов человек. Эта цифра складывается из отгруженных копий физической версии, а также скачиваний с платформ, в том числе со Steam. Таким образом, можно смело заявлять о безоговорочном успехе Elden Ring.

Число продаж Elden Ring преодолело отметку в 23 миллиона копий
Фото: metmuseum.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Примечательно, что самой успешно продаваемой игрой в 2023 году был экшн RPG Hogwarts Legacy, созданный по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Игра разошлась тиражом в 24 миллиона копий. Это принесло разработчику более 1 миллиарда долларов.

Ранее также сообщалось, что издание Reuters купило лицензию на разработку мобильной версии Elden Ring. Компания решила потягаться с популярной игрой для смартфонов Genshin Impact. Специалисты работают над прототипом, но процесс идет крайне медленно.

ELDEN RING - Official Gameplay Reveal
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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