Unity сокращает свой персонал: более 1800 сотрудников покинули компанию

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Новый год встречает Unity с масштабными увольнениями. Компания готовится к самой крупной в истории волне сокращений, рассматриваемой руководством как необходимый шаг в рамках стратегической перезагрузки бизнеса, как сообщает Reuters.

Фото: Unity

Примерно 25% общего числа сотрудников Unity (около 1800 человек) попадут под сокращения. Увольнения затронут все команды, регионы и сферы деятельности компании.

Планируется завершить процесс увольнений к концу марта 2024 года. Unity также намерена внести и другие изменения, детали которых будут раскрыты позднее.

Это уже четвертая волна сокращений с июля 2022 года.



"Мы сокращаем количество направлений нашей деятельности, чтобы сфокусироваться на нашем основном бизнесе и обеспечить долгосрочную успешность и прибыльность", — отмечает временный президент Unity Джим Вайтхёрст внутреннем письме для сотрудников.

Сокращения стали частью обозначенной Вайтхёрстом "перезагрузки компании", объявленной в ноябре 2023 года в ответ на провал с оплатой за установки и отставку главы компании Джона Ричителло.

В рамках перезагрузки Unity также закрыла несколько офисов в различных частях мира и расторгла соглашение с WetaFX, подразделением компании Питера Джексона по производству спецэффектов. Соглашение было заключено в 2021 году после приобретения Unity компании Weta, и расторжение привело к увольнению 265 сотрудников.

Инвесторы положительно отреагировали на перезагрузку Unity: с ноября 2023 года акции компании выросли на 40%.