Обновлены правила хранения пользовательского контента Xbox

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С 9 января Xbox вправе удалить из облачного хранилища любой пользовательский контент через 90 дней после его загрузки, о чём Microsoft уже ранее предупреждала.

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Об грядущих изменениях было известно давно. Предполагалось, что они должны снизить нагрузку на облачные серверы, забитые всякой позабытой юзерами ерундой типа скриншотов и стримов.

Пока неясно, как будет производиться удаление — разом или волнами, но в любом случае настоятельно рекомендуется сохранить всё ценное к себе локально или перенести в OneDrive.