Что такое DLSS и почему это сильно важно для игр?

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DLSS от Nvidia, или глубокое обучение для увеличения производительности графики, вызывает разногласия. Однако фактически это мощный инструмент, способный существенно улучшить игровой опыт. Эта технология особенно полезна для владельцев видеокарт RTX, поддерживаемых уже более чем в 500 играх.

Фото: Официальный сайт Nvidia

Тем не менее, фактически DLSS представляет собой мощный инструмент, существенно улучшающий производительность и качество кадров, но лишь при условии наличия видеокарты RTX и поддержки со стороны игр. Сейчас технологии RTX, включая DLSS, уже поддерживаются в большом числе игр и приложений, что увеличивает шансы на их использование.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) — это нейронный рендеринг, который анализирует кадры и увеличивает их разрешение с использованием искусственного интеллекта. Это не просто увеличение масштаба; DLSS добавляет детали, недоступные при стандартном масштабировании.

Существует несколько версий DLSS, включая DLSS 2, DLSS 3 и DLSS 3.5. Новые функции, такие как генерация кадров и улучшение трассировки лучей, расширяют возможности технологии.

Для чего это нужно игрокам? DLSS существенно улучшает производительность. Например, в Cyberpunk 2077 при использовании DLSS частота кадров в разрешении 4K может значительно возрасти. Это может быть ключевым моментом для тех, кто предпочитает высокую частоту кадров.

Кроме того, DLSS способен улучшить качество изображения, делая его более детализированным, особенно на тонких участках. Например, DLSS 3.5 заметно повышает четкость трассировки лучей, делая свет более естественным и отражения более реалистичными.

Хотя у DLSS есть некоторые ограничения, такие как возможные проблемы с задержкой в определенных ситуациях, в целом эта технология предоставляет значительные преимущества, которые следует использовать в играх.