Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитик Ушерович: спрос россиян на потребкредиты в 2024 года снизится
6 причин того, что аквариумные рыбки начинают прыгать
Курильные зоны в российских аэропортах: от современных к сомнительным
Врачи рассказали, как нужно тренироваться, чтобы после 40 остаться здоровым
Зеленский загнан в угол, на Украине истерика: "Они могут повторить"
Названы 10 изменений ПДД, которые уже вступили в силу
Топ-5 домашних упражнений для плоского живота
Филипп Киркоров спешно заплатил 12 млн налогов после "голой" вечеринки Ивлеевой
Президент РПЛ назвал Акинфеева человеком года в российском футболе

Что такое DLSS и почему это сильно важно для игр?

2:13
Видеоигры

DLSS от Nvidia, или глубокое обучение для увеличения производительности графики, вызывает разногласия. Однако фактически это мощный инструмент, способный существенно улучшить игровой опыт. Эта технология особенно полезна для владельцев видеокарт RTX, поддерживаемых уже более чем в 500 играх.

Что такое DLSS и почему это сильно важно для игр?
Фото: Официальный сайт Nvidia

Тем не менее, фактически DLSS представляет собой мощный инструмент, существенно улучшающий производительность и качество кадров, но лишь при условии наличия видеокарты RTX и поддержки со стороны игр. Сейчас технологии RTX, включая DLSS, уже поддерживаются в большом числе игр и приложений, что увеличивает шансы на их использование.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) — это нейронный рендеринг, который анализирует кадры и увеличивает их разрешение с использованием искусственного интеллекта. Это не просто увеличение масштаба; DLSS добавляет детали, недоступные при стандартном масштабировании.

Существует несколько версий DLSS, включая DLSS 2, DLSS 3 и DLSS 3.5. Новые функции, такие как генерация кадров и улучшение трассировки лучей, расширяют возможности технологии.

Для чего это нужно игрокам? DLSS существенно улучшает производительность. Например, в Cyberpunk 2077 при использовании DLSS частота кадров в разрешении 4K может значительно возрасти. Это может быть ключевым моментом для тех, кто предпочитает высокую частоту кадров.

Кроме того, DLSS способен улучшить качество изображения, делая его более детализированным, особенно на тонких участках. Например, DLSS 3.5 заметно повышает четкость трассировки лучей, делая свет более естественным и отражения более реалистичными.

Хотя у DLSS есть некоторые ограничения, такие как возможные проблемы с задержкой в определенных ситуациях, в целом эта технология предоставляет значительные преимущества, которые следует использовать в играх.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Салат с красной рыбкой будет королём новогоднего стола

Готовим вкуснейший салат с красной рыбкой, и он станет королём вашего новогоднего стола.

Этот салат с красной рыбой станет королём вашего новогоднего стола
Автоэксперты рассказали, почему новейшие двигатели недолговечны
Автоэксперты рассказали, почему новейшие двигатели недолговечны
Малина завалит урожаем с головы до ног: садоводы раскрыли способы выращивания
В Китае считают, что Россия отплатит Германии за её поведение
"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде? Олег Володин Украинские нацисты намеренно ударили по детям на центральной ёлке Белгорода Дмитрий Плотников Небензя пообещал россиянам победу в СВО уже в этом году Любовь Степушова
О "Селёдке под шубой" и не вспомнят: салат с печенью трески затмит вкусом и красотой
Горячее "Вкуснятина" с куриным филе и картофельной "шубкой" украсит праздничный стол
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"
Последние материалы
Аналитик Ушерович: спрос россиян на потребкредиты в 2024 года снизится
6 причин того, что аквариумные рыбки начинают прыгать
Курильные зоны в российских аэропортах: от современных к сомнительным
Врачи рассказали, как нужно тренироваться, чтобы после 40 остаться здоровым
Зеленский загнан в угол, на Украине истерика: "Они могут повторить"
Названы 10 изменений ПДД, которые уже вступили в силу
Топ-5 домашних упражнений для плоского живота
Киев хочет выдвинуть РФ ультиматум, который "придется принять". О чем речь?
Филипп Киркоров спешно заплатил 12 млн налогов после "голой" вечеринки Ивлеевой
Президент РПЛ назвал Акинфеева человеком года в российском футболе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников