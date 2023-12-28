У российских пиратских сервисов сильно поднялась прибыль после ухода западных компаний

Согласно информации агентства InterMedia, сервисы, предоставляющие нелегальные копии видеоигр, фильмов, сериалов, музыки и электронных книг, зафиксировали увеличение своего дохода на 70% после того, как западные поставщики контента покинули рынок.
Согласно данным ресурса, выручка от распространения нелегального контента достигла 12 миллиардов рублей. Поскольку сервисы с подобным контентом редко сообщают о своих финансовых показателях, специалисты проводили анализ количества ссылок на пиратский контент, объема трафика и средней стоимости рекламы на таких платформах.
Многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы, включая Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix, прекратили распространение и показ своих произведений в России с марта 2022 года. Таким образом, порталы с контентом иностранных правообладателей стали единственным источником доступа к новинкам из-за рубежа.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.