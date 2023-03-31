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Marvel's Avengers получила обновление, которое делает все предметы бесплатными

2:06
Видеоигры

Crystal Dynamics, студия, создавшая игру Marvel's Avengers, прощается со своими поклонниками, выпуская трогательный трейлер. В ролике разработчики выразили благодарность всем игрокам, которые поддерживали игру.

Marvel's Avengers получила обновление, которое делает все предметы бесплатными

Как и было обещано, сегодня вышло последнее обновление контента игры. Обновление Marvel's Avengers сделало все предметы внутриигрового магазина, включая косметические предметы, скины и эмоции, бесплатными для всех игроков. Единственным исключением являются предметы, которые можно разблокировать во время кампании или купить у торговцев.

Также игроки получат новый скин Воителя для железного человека

Поддержка Marvel's Avengers закончится 30 сентября. Хотя серверы продолжат работать, неясно, как будет работать мультиплеер.

Marvel's Avengers была одной из самых ожидаемых игр 2020 года. Игра предлагала игрокам возможность поиграть за своих любимых супергероев, включая Железного человека, Чёрную вдову, Тора, Капитана Америку и Халка, и других. Однако, несмотря на шумиху, запуск игры был встречен неоднозначными отзывами.

Сюжетная линия игры была хорошо продумана, а графика была потрясающей. Однако повторяющиеся миссии и отсутствие разнообразия врагов заставили некоторых игроков скучать. Другие были разочарованы микротранзакциями в игре, которые многие игроки считали необходимыми для продвижения.

Несмотря на эту критику, Crystal Dynamics продолжала выпускать обновления и патчи для улучшения игры. Разработчики даже представили новых персонажей, в том числе Кейт Бишоп, Клинта Бартона и Черную Пантеру, чтобы заинтересовать игроков.

Однако, несмотря на эти усилия, популярность игры продолжала падать. Решение студии сделать почти все предметы в игре бесплатными кажется последней попыткой возродить интерес к игре.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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