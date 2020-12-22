Государство решило оздоровить "Первый канал"

Государство решило заняться финансовым оздоровлением одного из своих главных, но убыточных медиаактивов — "Первого канала".

С этой целью в ближайшее время будет реализован комплекс мер. В частности, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала АО "Первый канал", который сейчас составляет всего 10 миллионов рублей. 1000 акций номиналом 10 000 рублей распределены таким образом, что в данный момент государство владеет 51%, еще 29% акций принадлежат Национальной медиа группе. Владелец оставшихся 20% предпочитает себя не афишировать.

В результате увеличения уставного капитала АО "Первый канал" доля государства снизится, но составит не менее 34% плюс "золотая акция", позволяющая принимать участие в управлении предприятием. Это следует из указа № 806, опубликованного в системе "Консультант плюс".

Помимо этого, пост председателя правления совета директоров занял помощник президента, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.