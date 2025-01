Оздоровительный туризм в Великобритании — где можно остановиться

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Начните год с заботы о себе, отправившись на оздоровительный отдых.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в халате с маской на лице и журналом

Эксперты собрали лучшие места для восстановления сил, предлагающие йогу, плавание, прогулки и другие занятия на свежем воздухе в живописных уголках Великобритании — от Хайленда до Эссекса.

Отель Wonderful Escapes расположился у подножия горы Скиррид, недалеко от Абергавенни. Это бывшая ферма XVI века, переоборудованная для проведения оздоровительных ретритов — от выходных йоги до программ мужского лидерства. Гости могут насладиться спокойствием, забронировав ужин, ночлег и завтрак, а также воспользоваться такими удобствами, как пруд для купания и сауна. В отеле доступен массаж, индивидуальные занятия йогой, прогулки на свежем воздухе. Прямо от порога начинаются живописные маршруты для прогулок.

Компания Wild Joy приглашает на ретрит "Возвращение к природе" в Дартмуре. Программа проходит на территории в 1000 акров и включает йогу, медитацию, творчество, прогулки и беседы о восстановлении экосистем. Участники живут в палатках, готовят на костре и наслаждаются сауной на дровах в окружении природы. Это уникальная возможность погрузиться в тишину и спокойствие.

Ферма Westerlands, расположенная в сердце национального парка Саут-Даунс, предлагает отдых с акцентом на здоровье. Здесь можно попробовать занятия в тренажёрном зале на открытом воздухе, групповые и индивидуальные уроки, включая йогу и рэйки. Любители верховой езды оценят конюшни и курсы "конного оздоровления", передает The Guardian.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом.