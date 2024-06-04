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Топ-7 лучших пляжей Москвы

Туризм

В Москве стоит жара, и многим уже не раз хотелось окунуться в воду. Но поездка на пляж в Подмосковье — целое мероприятие, требующее выделения целого дня. Хорошие новости для тех, кто не хочет покидать столицу: в Москве тоже есть места, где можно освежиться на свежем воздухе!

Топ-7 лучших пляжей Москвы
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Мы подготовили подборку лучших столичных пляжей, ведь лето обещает быть жарким.

Городские пляжи: стоит ли идти?

Некоторые скептически относятся к городским пляжам, считая, что там не хватает атмосферы и удобств. На самом деле, всё не так плохо. Есть действительно отличные места для отдыха, которые находятся относительно недалеко от вас. Самый большой плюс — не нужно долго собираться и ехать далеко.

Тёплый сезон у нас короткий, и всем хочется насладиться летом. В Москве это компенсируется разнообразием летних развлечений, так что на столичных пляжах часто проводятся вечеринки и мероприятия. Следите за новостями и не пропустите интересные события.

Что взять с собой?

Если вы давно не загорали, напомним про обязательный набор пляжника. Важно помнить о личной гигиене: возьмите с собой тапочки и полотенце. И, конечно, не забудьте головной убор, крем с SPF и солнцезащитные очки. Солнечный удар и ожоги — это неприятные последствия, поэтому готовьтесь к жаркой погоде. Возьмите с собой бутылку воды, если поблизости нет магазинов. Для семейного отдыха захватите мяч или ракетки.

История появления пляжей в Москве

В 1961 году в Москве появились пляжи на прудах в Серебряном бору, Сокольниках, Кунцеве и Строгине. С тех пор летняя жизнь в Москве стала более насыщенной. Пляжи внутри города по-прежнему актуальны и нужны, особенно в жаркие дни. Мы составили для вас список самых лучших пляжей Москвы.

Топ-7 пляжей Москвы

  • Пляж "Серебряный бор — 3"
    — Адрес: 4-я линия Хорошёвского Серебряного бора.
    — Вход: бесплатный.
    — Аренда шезлонгов: от 1000 рублей в день.
    — Серебряный бор — живописное место на берегу Москва-реки с пятью пляжами. Есть возможность арендовать лежаки и зонтики, поиграть в мяч, перекусить в кафе и воспользоваться душевыми. Пляж считается экологически чистой зоной.

  • Пляж на Красной Пресне
    — Адрес: ул. Мантулинская, 5.
    — Вход и аренда шезлонгов в будни: 2000 рублей в день.
    — Вход и аренда шезлонгов в выходные: 2500 рублей в день.
    — Новый пляж вокруг бассейнов, похожий на зону релакса отеля. Есть лежаки, зонтики, кровати, столики, раздевалки и джакузи. Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 50%, младше 5 лет — бесплатно.

  • Пляж у Голицынского пруда в Парке Горького
    — Адрес: Пушкинская набережная.
    — Вход: бесплатный.
    — Аренда шезлонгов: бесплатно.
    — Пляж находится в центре Москвы. Купаться нельзя, но можно кататься на лодке или катамаране и рыбачить. Пруд украшен современной набережной, есть кафе и точки питания. Здесь всегда много людей.

  • Пляж "Динамо"
    — Адрес: Ленинградское шоссе, 39, стр. 53.
    — Вход: бесплатный.
    — Песчаный пляж на Химкинском водохранилище. Есть душевые, раздевалки и уборные. На пляже часто проходят тележки с едой и напитками. Рядом находится яхт-клуб с рестораном.

  • Пляж "Левобережный"
    — Адрес: Прибрежный проезд, 5.
    — Вход: бесплатный.
    — Песчаный пляж с чистым водоёмом. Есть шезлонги, раздевалки, душевые, детские и спортивные площадки. Работают спасатели. Есть уголок для скейтбординга и воркаута.

  • Пляж "Тропарёво"
    — Адрес: ул. Академика Виноградова, 12.
    — Вход: бесплатный.
    — Пляж в парковой зоне на юго-западе Москвы. Есть водоём для купания и прокат лодок и катамаранов. Шезлонгов мало, поэтому лучше взять с собой полотенца.

  • Пляж "Мещёрский"
    — Адрес: ул. Воскресенская, д. 5-31.
    — Вход: бесплатный.
    — Небольшой пляж возле одноимённого озера. Чистый песчаный пляж с возможностью купания. Есть душевые, уборные, прокат лодок, раздевалки и спасатели. Запаситесь едой и напитками заранее, так как поблизости нет магазинов и точек питания.

Наслаждайтесь летними днями на пляжах Москвы!

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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