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Нашествие медуз и водорослей на Черноморском побережье Кавказа: причины и последствия

На Черноморском побережье Кавказа нашествие медуз и водорослей

2:51
Туризм

Черноморское побережье Кавказа сталкивается с серьезной проблемой из-за нашествия синих медуз-корнеротов и цветения зеленых водорослей. Причиной этих двух биологических явлений стали высокие температуры в мае.

На Черноморском побережье Кавказа нашествие медуз и водорослей
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Медузы периодически появляются и исчезают у берегов Черного и Азовского морей, но в этом году вода прогрелась рано, что привело к их раннему появлению.

Доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко объясняет, что из-за необычно теплой погоды ранее начали цвести морские водоросли вида кладофора бродячая.

"Эти водоросли обитают в Азово-Черноморском регионе уже тысячи лет. Кладофора чувствительна к температуре, освещению и содержанию питательных веществ в воде. Превращая минеральные вещества в питательную органику, она предоставляет зоопланктону пищу и убежище. В 2024 году ранняя теплая весна вызвала бурный паводок, который смыл в море большое количество питательных веществ. В результате, раннее прогревание воды и ясная погода способствовали необычно раннему и активному развитию водной растительности, медуз и другой фауны", — рассказал биолог ИА RuNews24.

Эксперт отметил, что мелководное Азовское море стало своего рода "инкубатором", источником подвижной жизни, которая через Керченский пролив перемещается в Черное море, создавая плотное скопление живых организмов, удивляющее отдыхающих.

Это явление впечатляет, но является неприятным для туристов. Корнероты — крупные медузы с куполом синеватого или фиолетового цвета диаметром 50-60 сантиметров. Контакт с такой медузой может вызывать неприятные ощущения, особенно у женщин и детей с нежной кожей. Медуза охотится на мелких рыб и беспозвоночных с помощью парализующих клеток.

Для взрослого человека контакт с корнеротом может напоминать ожог от крапивы, который проходит ещё в воде. Это неприятно, но не опасно для здоровья, объясняет эксперт.

"Специалисты часто говорят о каких-то особых условиях и экологических катаклизмах, приводящих к массовому размножению медуз. На самом деле это обычные сезонные колебания численности популяции из-за миграции. Жизненный цикл этих медуз заканчивается, и вскоре они, оставив потомство, уйдут от берегов. Набрав массу, медузы снова устремятся к свободе и путешествиям", — резюмировал Николай Онистратенко, долгое время занимающийся экологическим мониторингом Черного моря.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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