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Опасный фрукт: британец пострадал от ожогов лица после укуса плода кешью в Мексике

Британец съел кешью в Мексике и получил ожоги лица третьей степени

1:14
Туризм

Турист из Великобритании получил ожоги лица третьей степени, съев плод кешью во время отдыха в Мексике. Подробности инцидента опубликовало издание New York Post (NYP).

Британец съел кешью в Мексике и получил ожоги лица третьей степени
Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

28-летний Томас Гарольд Уотсон рассказал журналистам, что инцидент произошел в начале мая. Он гулял по рынку в штате Кампече и заметил киоск, где продавались экзотические фрукты. Уотсон, зная, что плоды кешью съедобны, решил попробовать один из них. По его словам, боль возникла сразу же после первого укуса. "Я почувствовал, как через мой рот прошел огонь", — поделился британец.

На следующий день турист проснулся с волдырями на лице, как будто его облили кислотой. "Казалось, что мои губы превратились в бумагу для выпечки", — пожаловался Уотсон.

Согласно NYP, путешественник не знал, что плоды кешью содержат кардол и анакардиновую кислоту, которые могут вызвать ожоги при контакте с кожей. Британец узнал об этой опасности только после поиска в Google.

Несмотря на сильные ожоги, Уотсон решил не обращаться в больницу, чтобы избежать большого счета за медицинские услуги.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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