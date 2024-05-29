Китайцы лидируют среди получателей электронных виз в Россию: выдано 92 тысячи виз

Большинство электронных виз в Россию были выданы Китайцам

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году более половины всех электронных виз в Россию были выданы гражданам Китая. Эту информацию раскрыл глава консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС.

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, с начала года было выдано около 178 тысяч единых электронных виз иностранным гражданам. Из них 92 тысячи виз получили граждане Китая, 14 тысяч — Германии, 13 тысяч — Турции, 10,5 тысячи — Индии и 8,5 тысячи — Саудовской Аравии.

Климов также отметил, что доля отказов в получении электронной визы в Россию составляет менее 0,1 процента. Основной причиной отказов являются ошибки в заполнении анкеты, которые не исправляются в течение 10 дней после уведомления. Кроме того, отказ может быть связан с тем, что заявитель находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию. Однако таких случаев было всего 250 с момента введения электронных виз.