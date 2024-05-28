Россия отменит визы с Мьянмой: соглашение запланировано на осень 2024 года

В России отменят визы с Мьянмой

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил о планах подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой осенью 2024 года, передает ТАСС.

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Во время международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" Вахруков отметил, что Мьянма является одним из приоритетов России. Он подчеркнул, что страны уже достигли договоренности о подписании соглашения об отмене туристических виз, которое планируется подписать в сентябре на Восточном экономическом форуме.

Россия также работает над отменой виз для граждан Бахрейна, Кувейта, Малайзии, Омана и Саудовской Аравии. Вахруков пояснил, что Минэкономразвития, как регулятор в сфере туризма, заинтересовано в взаимной отмене виз с как можно большим числом стран.

По его словам, Россия уже подготовила соглашения об отмене визовых режимов и передала их странам-партнерам. Сейчас ведется активная работа над этими документами за рубежом.

Ранее глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил, что Россия стремится ввести безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки. В сентябре 2023 года он заявил, что согласование отмены виз с этими государствами уже ведется.