Открытие Великого Волжского Пути: пройдет через Чувашию по воде и автомобильным дорогам

Великий Волжский путь пройдет через Чувашию и её соседей

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чувашия готовится привлечь миллионы туристов по "Великому Волжскому пути". Этот национальный туристический маршрут, пролегающий через Татарстан, Марий Эл и Чувашию, уже был признан "национальным" в прошлом году. Он объединяет исторические торговые пути и предлагает путешественникам знакомство с культурными и природными достопримечательностями, этническими традициями и местной кухней.

Фото: commons.wikimedia.org by HT SD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чтобы развить этот маршрут, власти Чувашии разработали программу по улучшению инфраструктуры для автомобилистов. Планируется объединить дорожную сеть с соседними республиками, чтобы туристы могли посетить несколько городов или регионов за один тур. Это способствует привлечению большего числа транзитных туристов и удержанию их в регионе.

Также в этом году начнется строительство семи глэмпинговых площадок, предоставляющих все необходимые удобства для отдыха. Эти базы отдыха будут расположены в разных регионах республики и смогут одновременно принять более 500 человек.

Таким образом, Чувашия активно развивает свой туристический потенциал и стремится стать популярным направлением для путешественников.