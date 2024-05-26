Авиационная безопасность: почему открытая дверь самолёта на большой высоте — смертельная угроза

Авиаконструкторы предусмотрели все меры, чтобы дверь самолета не могла открыться во время полета. Однако такие чрезвычайные ситуации всё же иногда происходят, обычно после взлета или перед посадкой.
В подобных случаях открытая дверь создает серьёзные риски, но основная опасность заключается в другом. Если представить, что дверь распахнулась на большой высоте, это уже становится критической ситуацией. Стюардессы предпочитают не говорить о таких последствиях, чтобы избежать паники на борту.
Пассажирские самолеты поднимаются на высоту от 7,5 до 10 километров, где атмосферное давление крайне неблагоприятно для человека. В таких экстремальных условиях возникает смертельная угроза. В течение минуты пассажиры потеряют сознание из-за нехватки кислорода. Температура в салоне также резко упадет до минус 40-50 градусов, что сделает пребывание на борту невыносимым.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.