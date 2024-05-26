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Авиационная безопасность: почему открытая дверь самолёта на большой высоте — смертельная угроза

Что случится, если дверь самолёта откроется во время полёта

1:03
Туризм

Авиаконструкторы предусмотрели все меры, чтобы дверь самолета не могла открыться во время полета. Однако такие чрезвычайные ситуации всё же иногда происходят, обычно после взлета или перед посадкой.

Что случится, если дверь самолёта откроется во время полёта
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

В подобных случаях открытая дверь создает серьёзные риски, но основная опасность заключается в другом. Если представить, что дверь распахнулась на большой высоте, это уже становится критической ситуацией. Стюардессы предпочитают не говорить о таких последствиях, чтобы избежать паники на борту.

Пассажирские самолеты поднимаются на высоту от 7,5 до 10 километров, где атмосферное давление крайне неблагоприятно для человека. В таких экстремальных условиях возникает смертельная угроза. В течение минуты пассажиры потеряют сознание из-за нехватки кислорода. Температура в салоне также резко упадет до минус 40-50 градусов, что сделает пребывание на борту невыносимым.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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