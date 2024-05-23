Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты контурирования ресниц: как преобразить взгляд мгновенно
Почему стоит посадить "Антоновки"?
Как приготовить мультизерновой хлеб дома в духовке
NPJ SciLearn: понимание закономерностей мешает активному мышлению
Врач Мелехова: один из признаков - незаживающие раны во рту
В ГИБДД рассказали, за какой тюнинг оптики не будет штрафа
Отар Кушанашвили назвал Николая Баскова своим другом
Татьяна Семёнова: несмотря на позитивные тенденции, наблюдается дефицит врачей
Горшок похитит Андрея Князева в фильме "Как в старой сказке"
Россия и Зимбабве обсуждают введение безвизового режима

В России готовятся к безвизу с Зимбабве

2:05
Туризм

Россия может ввести безвизовый режим с Зимбабве, сообщает "Известия" со ссылкой на МИД России. В настоящее время ведутся переговоры с африканской страной, и вопрос находится на стадии проработки.

В России готовятся к безвизу с Зимбабве
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сейчас виза в Зимбабве оформляется при пересечении границы и стоит 30 долларов (примерно 2700 рублей). При этом необходимо предоставить документы, подтверждающие цель визита, такие как туристический ваучер.

Россия уже имеет безвизовый режим с несколькими африканскими странами, включая Анголу, Малави и Мозамбик. Для посещения Сан-Томе и Принсипи виза не требуется, если поездка не превышает 15 дней. Также россияне могут совершать краткосрочные поездки без виз в Ботсвану, Кабо-Верде, на Маврикий, в Намибию, ЮАР и на Сейшельские острова.

Зимбабве не является популярным направлением у российских туроператоров. Обычно туристы посещают несколько стран Южной Африки, останавливаясь в небольших домиках, отелях и кемпингах.

Зимбабве считается относительно безопасной страной для путешествий. Однако, несмотря на красивые пейзажи и уникальные достопримечательности, туристы не спешат туда ехать. Причины включают отсутствие выхода к океану, что отпугивает любителей пляжного отдыха, и высокую стоимость путешествия. Тур на 10-14 дней стоит от 250 до 400 тысяч рублей, плюс стоимость авиабилетов начинается от 65 тысяч рублей в одну сторону. Высокая цена связана с отсутствием прямых рейсов — требуется минимум две пересадки.

Ранее обсуждалось, что для увеличения туристического потока в Зимбабве необходимо установить прямое авиасообщение. Однако африканская сторона оставила это решение за российскими авиаперевозчиками, так как уровень их авиации не позволяет запускать собственные рейсы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
После покупки петунии нужно обязательно сделать это: растения быстро пойдёт в рост
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Последние материалы
Албания вводит обязательное страхование жилья от землетрясений
Валиева станет участницей ледового шоу Татьяны Навки с июля
Врач Ашихмин: для выявления обезвоживания нужно ущипнуть человека
Стало известно, как кошка воспринимает слезы хозяина
Лошадь Королевской гвардии Великобритании атаковала туристку из США
Эксперты ответили, как воспитать котенка
Эксперты HotCars назвали ТОП-12 самых надежных автомобилей в мире
Курица с кешью и лапшой: блюдо в азиатском стиле
Дана Борисова рассказала о новой зависимости: "Хочется снова и снова"
Сорт вишни "Украинка" отличается зимостойкостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников