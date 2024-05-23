Россия и Зимбабве обсуждают введение безвизового режима

В России готовятся к безвизу с Зимбабве

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия может ввести безвизовый режим с Зимбабве, сообщает "Известия" со ссылкой на МИД России. В настоящее время ведутся переговоры с африканской страной, и вопрос находится на стадии проработки.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сейчас виза в Зимбабве оформляется при пересечении границы и стоит 30 долларов (примерно 2700 рублей). При этом необходимо предоставить документы, подтверждающие цель визита, такие как туристический ваучер.

Россия уже имеет безвизовый режим с несколькими африканскими странами, включая Анголу, Малави и Мозамбик. Для посещения Сан-Томе и Принсипи виза не требуется, если поездка не превышает 15 дней. Также россияне могут совершать краткосрочные поездки без виз в Ботсвану, Кабо-Верде, на Маврикий, в Намибию, ЮАР и на Сейшельские острова.

Зимбабве не является популярным направлением у российских туроператоров. Обычно туристы посещают несколько стран Южной Африки, останавливаясь в небольших домиках, отелях и кемпингах.

Зимбабве считается относительно безопасной страной для путешествий. Однако, несмотря на красивые пейзажи и уникальные достопримечательности, туристы не спешат туда ехать. Причины включают отсутствие выхода к океану, что отпугивает любителей пляжного отдыха, и высокую стоимость путешествия. Тур на 10-14 дней стоит от 250 до 400 тысяч рублей, плюс стоимость авиабилетов начинается от 65 тысяч рублей в одну сторону. Высокая цена связана с отсутствием прямых рейсов — требуется минимум две пересадки.

Ранее обсуждалось, что для увеличения туристического потока в Зимбабве необходимо установить прямое авиасообщение. Однако африканская сторона оставила это решение за российскими авиаперевозчиками, так как уровень их авиации не позволяет запускать собственные рейсы.