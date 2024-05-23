Война за шезлонги: пожилые туристы в Испании заняли пять шезлонгов и вызвали гнев в сети

Два пожилых туриста вызвали возмущение пользователей сети своим поведением у бассейна в испанском городе Бенидорм, сообщает Daily Mail.
Как стало известно, туристы сложили пять шезлонгов один на другой и заняли верхний. Фотографии инцидента быстро разошлись по сети, став вирусными. Таблоиды отметили, что этот случай лишь начало сезона "войн за шезлонги" на популярных курортах.
В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые оправдывали пожилых туристов, отмечая, что им могло быть неудобно лежать на низких шезлонгах. Другие, напротив, считали их поведение эгоистичным по отношению к другим отдыхающим. "Если шезлонгов много, то это не проблема", "Это неправильно! Попросите их освободить шезлонги", "Шезлонги не принадлежат им", — писали пользователи.
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