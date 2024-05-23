Война за шезлонги: пожилые туристы в Испании заняли пять шезлонгов и вызвали гнев в сети

Два пожилых туриста начали "войну за шезлонги" в испанском городе

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Два пожилых туриста вызвали возмущение пользователей сети своим поведением у бассейна в испанском городе Бенидорм, сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как стало известно, туристы сложили пять шезлонгов один на другой и заняли верхний. Фотографии инцидента быстро разошлись по сети, став вирусными. Таблоиды отметили, что этот случай лишь начало сезона "войн за шезлонги" на популярных курортах.

В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые оправдывали пожилых туристов, отмечая, что им могло быть неудобно лежать на низких шезлонгах. Другие, напротив, считали их поведение эгоистичным по отношению к другим отдыхающим. "Если шезлонгов много, то это не проблема", "Это неправильно! Попросите их освободить шезлонги", "Шезлонги не принадлежат им", — писали пользователи.