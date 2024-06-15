Почему иногда даже крупные собаки боятся кошек

Принято считать, что для кошки нет никого страшнее, чем собака, но на самом деле порой происходит наоборот. Некоторые собаки ничуть не меньше, а может быть, даже больше боятся кошек.
Так происходит, потому что, несмотря на меньший вес, у кошек гораздо сильнее мышцы, а ещё они быстрее, ловче и проворнее. К тому же собака, которая хоть раз была оцарапана кошкой, никогда не забудет этих болезненных ощущений.
Иногда собака бывает сбита с толку, когда кошка слишком агрессивно себя ведёт. Изначально собака может быть настроена на нападение, но теряется, видя нешуточный отпор со стороны своей потенциальной добычи.
Если собаку заводит человек, у которого уже есть кошка, собака понимает, что главенствовать будет то животное, которое уже живёт в этом доме. Собака принимает это как должное, выказывает кошке уважение и подчиняется ей.
Бывает, что собака пугается при виде кошки, если видит её впервые в жизни. Ничего не зная об этом животном, собака просто не знает, чего от него ожидать. Также страх перед кошками может быть связан у собак с воспоминанием о том, как хозяин ругался за попытку поохотиться на усатого пушистика. Не желая ещё раз вызвать недовольство хозяина, собака предпочтёт просто обходить всех кошек стороной.
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