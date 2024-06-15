Почему иногда даже крупные собаки боятся кошек

Кошки не так уж беззащитны рядом с собаками

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Принято считать, что для кошки нет никого страшнее, чем собака, но на самом деле порой происходит наоборот. Некоторые собаки ничуть не меньше, а может быть, даже больше боятся кошек.

Фото: flickr.com by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Так происходит, потому что, несмотря на меньший вес, у кошек гораздо сильнее мышцы, а ещё они быстрее, ловче и проворнее. К тому же собака, которая хоть раз была оцарапана кошкой, никогда не забудет этих болезненных ощущений.

Иногда собака бывает сбита с толку, когда кошка слишком агрессивно себя ведёт. Изначально собака может быть настроена на нападение, но теряется, видя нешуточный отпор со стороны своей потенциальной добычи.

Если собаку заводит человек, у которого уже есть кошка, собака понимает, что главенствовать будет то животное, которое уже живёт в этом доме. Собака принимает это как должное, выказывает кошке уважение и подчиняется ей.

Бывает, что собака пугается при виде кошки, если видит её впервые в жизни. Ничего не зная об этом животном, собака просто не знает, чего от него ожидать. Также страх перед кошками может быть связан у собак с воспоминанием о том, как хозяин ругался за попытку поохотиться на усатого пушистика. Не желая ещё раз вызвать недовольство хозяина, собака предпочтёт просто обходить всех кошек стороной.