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Почему иногда даже крупные собаки боятся кошек

Кошки не так уж беззащитны рядом с собаками

1:25
Зоосфера

Принято считать, что для кошки нет никого страшнее, чем собака, но на самом деле порой происходит наоборот. Некоторые собаки ничуть не меньше, а может быть, даже больше боятся кошек.

Кошки не так уж беззащитны рядом с собаками
Фото: flickr.com by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Так происходит, потому что, несмотря на меньший вес, у кошек гораздо сильнее мышцы, а ещё они быстрее, ловче и проворнее. К тому же собака, которая хоть раз была оцарапана кошкой, никогда не забудет этих болезненных ощущений.

Иногда собака бывает сбита с толку, когда кошка слишком агрессивно себя ведёт. Изначально собака может быть настроена на нападение, но теряется, видя нешуточный отпор со стороны своей потенциальной добычи.

Если собаку заводит человек, у которого уже есть кошка, собака понимает, что главенствовать будет то животное, которое уже живёт в этом доме. Собака принимает это как должное, выказывает кошке уважение и подчиняется ей.

Бывает, что собака пугается при виде кошки, если видит её впервые в жизни. Ничего не зная об этом животном, собака просто не знает, чего от него ожидать. Также страх перед кошками может быть связан у собак с воспоминанием о том, как хозяин ругался за попытку поохотиться на усатого пушистика. Не желая ещё раз вызвать недовольство хозяина, собака предпочтёт просто обходить всех кошек стороной.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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