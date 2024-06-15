Потерял ключи от машины: способы вернуться в путь без лишних затрат

Автомеханик разъяснил, что делать при потере ключей от машины

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый автовладелец имеет ключи для доступа к своему автомобилю, но современные ключи сильно отличаются от тех, что использовались ранее. Эти ключи не только открывают двери, но и позволяют запускать двигатель кнопкой. Но что делать, если ключ потерян?

Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Потеря ключей от автомобиля — неприятная ситуация, но у большинства водителей есть запасной ключ. Однако проблема часто возникает, когда машина далеко от дома. Разбивать стекло не имеет смысла, так как это не поможет завести мотор. В таком случае остается только вызвать эвакуатор для транспортировки автомобиля.

Можно также обратиться к дилеру. Там помогут сделать дубликат ключа, и запасной ключ, лежащий дома, не потребуется. При этом важно подтвердить право собственности на автомобиль.

Если автомобиль не оснащен дополнительными системами безопасности, специалисты могут вскрыть его и запустить двигатель, обойдя штатную охранную систему. Однако этот метод часто используют и злоумышленники, поэтому важно установить дополнительную защиту на ваш автомобиль.

Для старых автомобилей без сложных систем защиты достаточно вскрыть замок и проникнуть в салон, чтобы завести двигатель. Однако такие действия лучше доверить профессионалам, чтобы избежать повреждений и дорогостоящего ремонта.

Не рекомендуется хранить документы в салоне автомобиля, особенно при потере ключей. Без этих документов подтвердить право собственности будет сложно, что усложнит взаимодействие с дилером, специалистом или эвакуатором.