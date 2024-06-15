Герман Греф сделал сенсационное заявление о будущем рубля

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что значительных колебаний курса рубля до конца года не ожидается, согласно публикации РБК.
ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня и был посвящен теме "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".
Греф отметил, что по прогнозам рубль будет находиться в диапазоне 90-95 за доллар во второй половине этого года.
"Мы не прогнозируем каких-то существенных скачков рубля до конца года. Наш прогноз был, что рубль будет находиться в коридоре 90-95", — завил он.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.