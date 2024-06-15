Герман Греф сделал сенсационное заявление о будущем рубля

Греф: скачков курса рубля до конца года не ожидается

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что значительных колебаний курса рубля до конца года не ожидается, согласно публикации РБК.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня и был посвящен теме "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".

Греф отметил, что по прогнозам рубль будет находиться в диапазоне 90-95 за доллар во второй половине этого года.

"Мы не прогнозируем каких-то существенных скачков рубля до конца года. Наш прогноз был, что рубль будет находиться в коридоре 90-95", — завил он.