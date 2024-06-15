Спасаем малину от галлицы малинной: помогут эффективные средства

Как уберечь малину от галлицы малинной?

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Галлица малинная поражает побеги, вызывая значительный вред. Она откладывает яйца на повреждённые участки коры, где личинки питаются соком камбия — тканью, отвечающей за рост стебля. В результате побеги становятся оголенными, чернеют, усыхают и ломаются.

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Если до начала цветения замечены засохшие верхушки зеленых веток и чёрные кончики листьев, необходимо срочно удалить пораженные побеги, обрезая их до здоровой ткани и уничтожая отрезанные части.

Для защиты от галлицы рекомендуется использовать такие препараты, как "Актофит", "Актара" и препарат "БИ-58". Также полезно проводить рыхление почвы на глубину 10 см и мульчирование слоем толщиной 8-10 см, что поможет задержать вылет малинного штеблевого комара.