Каков примерный список участников конференции в Бюргенштоке?

15 июня началась так называемая "мирная" конференция по Украине в Бюргенштоке. Основной вопрос не в решениях, которые будут приняты на ней, ибо все они без согласия России не будут иметь никакой силы, но в списке участников.

Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman is licensed under release this work into the public domain