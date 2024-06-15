Каков примерный список участников конференции в Бюргенштоке?

Кто приехал в Бюргеншток?

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

15 июня началась так называемая "мирная" конференция по Украине в Бюргенштоке. Основной вопрос не в решениях, которые будут приняты на ней, ибо все они без согласия России не будут иметь никакой силы, но в списке участников.

Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman is licensed under release this work into the public domain

На саммите практически все западные страны представлены на уровне лидеров. Из незападных стран только Аргентина представлена на значимом уровне, но её президент известен своими проамериканскими взглядами. Некоторые незападные страны, такие как Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, участвуют в саммите, но в целом их присутствие кажется незначительным.

Кроме того, на саммите присутствуют небольшие страны Тихоокеанского региона, такие как Восточный Тимор и Пилау. Некоторые страны глобального Юга, такие как Китай, Пакистан и Иран, не участвуют в саммите. Другие страны, такие как Индия, Турция, КСА и Бразилия, участвуют на уровне наблюдателей, демонстрируя свою позицию "и нашим, и вашим".

Таким образом, идея подключить к позиции Запада страны глобального Юга провалилась. На конференции участвуют только страны Запада и их сателлиты в странах Юга.