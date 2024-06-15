Ежедневное потребление чеснока оказалось благотворным для организма

Nutrients: чеснок может улучшать показатели холестерина в крови

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На протяжении тысячелетий чеснок использовался в медицинской практике. Считалось, что он имеет противовоспалительные свойства. Согласно новому исследованию, данный продукт или добавки из него способны улучшить показатели холестерина и сахара в крови.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С. is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно масштабному метаанализу, опубликованному в журнале Nutrients, потребление чеснока способствует улучшению показателей холестерина и сахара в крови. Данный анализ объединил в себе результаты 29 исследований с общим числом участников более 1500 человек.

Результаты данной научной работы согласованы с выводами предыдущих исследований о том, что потребление чеснока приводит к некоторому снижению уровня А1С и небольшому понижению уровня ЛПНП (или "вредного") холестерина.

Тем не менее, у данного исследования есть определённые ограничения. К примеру, количество участников в метаанализе было невелико. Помимо этого, чесночные добавки, применявшиеся в различных работах, отличались друг от друга чрезвычайно сильно.

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