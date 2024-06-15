Олаф Шольц не считает мирный план Путина "серьёзным"

Канцлер Олаф Шольц считает мирный план Путина по Украине "несерьёзным"

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В эфире ARD канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не исключает возможности продолжения контактов с президентом России Владимиром Путиным, но только в подходящее время.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

"Такой разговор имеет смысл только в том случае, если есть о чем говорить", — сказал Шольц.

Канцлер подверг критике план урегулирования конфликта, предложенный накануне президентом Владимиром Путиным. План предполагает, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО, снятие международных санкций с России и вывод украинских войск из некоторых регионов.

Шольц назвал этот план несерьёзным. По его мнению, российские власти пытаются воздействовать на внутреннюю аудиторию разных стран, стремящихся к миру.

Впрочем, Шольц, видимо, до сих пор не понимает, что несерьёзными во всей этой ситуации являются его попытки влиять на ситуацию, когда он сам в Германии практически не имеет никакой значимой власти.