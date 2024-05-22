"Вместо воды — медузы": массовое нашествие медуз в Анапе

21 мая в Анапе местные жители заметили массовое скопление медуз у берега, из-за чего вода стала напоминать желе. Однако уже на следующий день большинство медуз исчезло, оставив лишь несколько особей у берега, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Видео с медузами широко распространилось в местных пабликах. Местный блогер Юрий Озаровский опубликовал ролик, снятый анапскими сапбордистами, на котором видно скопление медуз в воде всего в нескольких метрах от берега.
Местные жители связывают появление медуз с похолоданием, отмечая, что эти морские обитатели приближаются к берегу при понижении температуры воды. Подобные явления регулярно наблюдаются летом в Анапе.
В этом году, помимо медуз, отдыхающим мешают водоросли. Море зацвело раньше обычного, и вода у берега приобрела зеленоватый оттенок из-за тины.
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