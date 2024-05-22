Китаец vs алкоголь: китайский турист впал в кому от алкоголя в московском отеле

Китайский турист оказался в коме после того, как выпил слишком много алкоголя в московском отеле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в гостинице "Азимут" на улице Арбат. 43-летний Ли, приехавший в Москву для осмотра достопримечательностей, был найден без сознания в своем номере. Скорая помощь доставила его в реанимацию, где врачи диагностировали тяжелое алкогольное отравление.
Выяснилось, что Ли принял опасную дозу алкоголя, из-за чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже турист пришел в себя, и врачи строго запретили ему употреблять спиртное.
Ранее сообщалось, что количество китайских туристов, посещающих Россию, значительно возросло: в 2023 году страну посетили 477 тысяч человек из Китая.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.