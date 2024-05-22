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Вдохновение шелковым путем: кулинарные традиции на ужине "Два шефа — одна кухня"

В Крыму возрождают традиционную локаворскую кухню

1:56
Туризм

Шеф-повар курорта Mriya Resort & SPA в Крыму Евгений Козырев и шеф-повар ресторана La Fabbrica в Ростове-на-Дону Олег Колисниченко организовали гастрономический ужин в стиле локаворской кухни в рамках проекта "Два шефа — одна кухня". Об этом сообщила пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA.

В Крыму возрождают традиционную локаворскую кухню
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мероприятие прошло 17 мая в ресторане Salt & Pepper, где шефы представили блюда, приготовленные из местных продуктов: ягненок из Джанкоя в Крыму, черноморский горбыль и раки из реки Маныч в Ростовской области. Ужин сопровождался крымскими винами и коньяком.

Особым блюдом в меню стала тарталетка с кониной, приготовленной методом провешивания в камере созревания при определенных условиях температуры и влажности, а также тартар с молоком кобылицы и икрой кефали. Олег Колисниченко, автор блюда, подчеркнул, что вдохновение для его создания черпал из историй о временах Монгольской империи, когда Донской край был частью шелкового пути и жители региона употребляли конину.

Локаворская кухня предполагает использование только местных продуктов, которые должны быть сезонными и экологичными. Шеф-повара, работающие в этом направлении, стремятся поддерживать местных производителей. Такой подход к питанию был популяризован агрономом Андреем Болотовым еще в XIX веке.

Проект "Два шефа — одна кухня" организован курортом Mriya Resort & SPA и включает ужины, на которых шеф-повара создают блюда из местных продуктов различных регионов. Мероприятия уже состоялись в Крыму, на Алтае, в Сочи, Москве и Нижнем Новгороде. Финал проекта состоится 14 августа в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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