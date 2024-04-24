Жестокое нападение на 80-летнюю туристку в Ирландии: грабитель сломал ей руку и скрылся

80-летняя американская туристка стала жертвой ограбления в ходе жестокой атаки в Европе, сообщает Irish Independent.
Согласно публикации, нападение произошло вечером в понедельник, 22 апреля, в ирландском Килларни. Преступник напал на пожилую женщину во время её прогулки недалеко от центра города, сбил её с ног, отобрал сумочку и скрылся, перепрыгнув через стену у реки Дина. Пострадавшая получила перелом руки и травму головы.
Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента и призвали всех потенциальных свидетелей обратиться с информацией.
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