Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что эффективнее для сохранения молодости кожи: коллаген или желатин
Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Renault Logan
Футболист Новосельцев напомнил, что Дзюба и Смолов взрослеют, результативность падает
Эксперты назвали лучшие породы собак для детей
Эксперт рассказала о привычках, способствующих накоплению средств
Лобовое стекло и бамперы попали в топ самых заменяемых деталей в китайских авто
Эксперт Метальникова: «коррозия психики» связана с актуальной поп-культурой
Блогер Лерчек рассказала, как готовилась к потенциальному тюремному сроку
Кардиолог Поленова: у инфаркта миокарда нет предвестников
Жестокое нападение на 80-летнюю туристку в Ирландии: грабитель сломал ей руку и скрылся

Старушку из США ограбили во время жестокого нападения в Ирландии

0:42
Туризм

80-летняя американская туристка стала жертвой ограбления в ходе жестокой атаки в Европе, сообщает Irish Independent.

Старушку из США ограбили во время жестокого нападения в Ирландии
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно публикации, нападение произошло вечером в понедельник, 22 апреля, в ирландском Килларни. Преступник напал на пожилую женщину во время её прогулки недалеко от центра города, сбил её с ног, отобрал сумочку и скрылся, перепрыгнув через стену у реки Дина. Пострадавшая получила перелом руки и травму головы.

Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента и призвали всех потенциальных свидетелей обратиться с информацией.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
"Аэрофлот" запустил масштабную распродажу билетов
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Эти красавицы могут переносить жару всё лето: вот какие цветы можно посадить
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Последние материалы
Блогер Лерчек рассказала, как готовилась к потенциальному тюремному сроку
Кардиолог Поленова: у инфаркта миокарда нет предвестников
Россиянин пригрозил взорвать самолет из-за ссоры с девушкой
Курица-гриль с персиковым соусом: очень вкусное блюдо
Три ошибки при чистке зубов, которые могут негативно сказаться на вашей улыбке
Три варианта подкормки томатов
Почему опасно ездить на машине с запретом на регистрационные действия
Винер призвала юристов всего мира принять решение по ВАДА на фоне допинга у китайцев
Из-за потребления грейпфрута некоторые виды лекарств не могут быть метаболизированы
Названы 3 способа экономить деньги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников