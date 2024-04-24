Жестокое нападение на 80-летнюю туристку в Ирландии: грабитель сломал ей руку и скрылся

Старушку из США ограбили во время жестокого нападения в Ирландии

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

80-летняя американская туристка стала жертвой ограбления в ходе жестокой атаки в Европе, сообщает Irish Independent.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно публикации, нападение произошло вечером в понедельник, 22 апреля, в ирландском Килларни. Преступник напал на пожилую женщину во время её прогулки недалеко от центра города, сбил её с ног, отобрал сумочку и скрылся, перепрыгнув через стену у реки Дина. Пострадавшая получила перелом руки и травму головы.

Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента и призвали всех потенциальных свидетелей обратиться с информацией.