В самолет с оружием: пассажир из Америки с пистолетом задержан в аэропорту Норфолка TSA

Американец попытался пройти в самолет с заряженным пистолетом и был задержан

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

На сайте Министерства внутренней безопасности США сообщается, что в международном аэропорту Норфолка сотрудники Управления транспортной безопасности (TSA) задержали пассажира, который пытался взлететь на рейс с оружием и боеприпасами в ручной клади. Мужчине предъявлены обвинения, а сумма возможного штрафа составляет до 15 тысяч долларов.

Фото: http://www.marines.mil/ by U.S. Department of Defense is licensed under public domain

Директор TSA в аэропорту, Робин "Чак" Берк, подчеркнул, что пассажиру следовало соблюдать определенные процедуры, такие как убедиться в разряженности оружия и передать его авиакомпании в запертой упаковке.