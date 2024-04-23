В самолет с оружием: пассажир из Америки с пистолетом задержан в аэропорту Норфолка TSA

На сайте Министерства внутренней безопасности США сообщается, что в международном аэропорту Норфолка сотрудники Управления транспортной безопасности (TSA) задержали пассажира, который пытался взлететь на рейс с оружием и боеприпасами в ручной клади. Мужчине предъявлены обвинения, а сумма возможного штрафа составляет до 15 тысяч долларов.
Директор TSA в аэропорту, Робин "Чак" Берк, подчеркнул, что пассажиру следовало соблюдать определенные процедуры, такие как убедиться в разряженности оружия и передать его авиакомпании в запертой упаковке.
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