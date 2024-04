В самолет с оружием: пассажир из Америки с пистолетом задержан в аэропорту Норфолка TSA

На сайте Министерства внутренней безопасности США сообщается, что в международном аэропорту Норфолка сотрудники Управления транспортной безопасности (TSA) задержали пассажира, который пытался взлететь на рейс с оружием и боеприпасами в ручной клади. Мужчине предъявлены обвинения, а сумма возможного штрафа составляет до 15 тысяч долларов.

Фото: http://www.marines.mil/ by U.S. Department of Defense is licensed under public domain