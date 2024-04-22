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Пепельница есть, но курение запрещено: секреты пепельниц в современных самолетах

Для чего в самолетах пепельницы, если курение запрещено

2:08
Туризм

На первый взгляд кажется странным, что в современных самолетах все еще присутствуют пепельницы, несмотря на строгий запрет на курение. Однако, на самом деле, причины их наличия имеют вполне обоснованное объяснение. Пепельницы в современных самолетах, где курение запрещено, скорее имеют практическое и законодательное обоснование, чем функциональное. Они остаются в туалетах в основном для соблюдения законодательства, минимизации потенциальных рисков и создания комфортной обстановки для пассажиров. Вместо того чтобы удивляться их наличию, следует понимать их роль в обеспечении безопасности полета.

Для чего в самолетах пепельницы, если курение запрещено
Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

До 1988 года практически на всех авиарейсах пассажирам разрешалось курить. В этом контексте пепельницы в самолетах имели смысл и использовались регулярно. С точки зрения безопасности, сейчас полностью избавиться от пепельниц в туалетах может показаться разумным решением. Однако финансовые затраты на модернизацию всех самолетов, чтобы убрать пепельницы, оказываются слишком высокими. Поэтому, вместо того, чтобы потратиться на удаление пепельниц, авиакомпании предпочитают сохранить текущую конфигурацию салона.

Даже после того, как курение в полетах было запрещено, в соответствии с законодательством, необходимо было сохранить пепельницы в салонах самолетов. Это связано с предположением, что пассажир может попытаться курить в туалете, и если пепельницы там не будет, он может выбросить окурок в унитаз, что приведет к аварии. В случае наличия пепельницы, он оставит окурок там, и стюардесса легко его увидит и потушит.

Наличие пепельниц в туалетах также имеет психологическое обоснование. Пассажиры, особенно те, кто летал до того, как курение было запрещено, могут чувствовать себя более комфортно, видя пепельницы в туалете, даже если они сами не курят. Это может создать впечатление о том, что авиакомпания более заботится о комфорте пассажиров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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