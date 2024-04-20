Отпуск без лишних затрат: экономные стратегии путешествий от специалистов

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Россиянам рассказали про способ экономии в отпуске

1:01
Туризм

Перед наступлением пикового сезона, Роскачество предложило россиянам ряд рекомендаций по тому, как организовать свой отпуск наиболее эффективно с финансовой точки зрения.

Россиянам рассказали про способ экономии в отпуске
Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сначала стоит определить максимальный бюджет на отпуск, исходя из которого следует планировать его продолжительность. Эксперты ведомства, беседуя с газетой "Известия", также советуют рассчитать ежемесячные отложения, необходимые для накопления на поездку.

Важно избегать взятия кредитов на отпуск. Хотя накопить средства может быть сложно, эксперты подчеркивают, что прибегать к заимствованиям для отдыха не стоит.

С целью экономии, специалисты рекомендуют заранее бронировать билеты и размещение, а также планировать расходы на питание и развлечения, чтобы избежать излишних трат на рестораны и экскурсии во время отпуска.

Дополнительно, стоит рассмотреть альтернативные варианты размещения, такие как аренда жилья через специализированные платформы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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