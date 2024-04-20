Отпуск без лишних затрат: экономные стратегии путешествий от специалистов

Россиянам рассказали про способ экономии в отпуске

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед наступлением пикового сезона, Роскачество предложило россиянам ряд рекомендаций по тому, как организовать свой отпуск наиболее эффективно с финансовой точки зрения.

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Сначала стоит определить максимальный бюджет на отпуск, исходя из которого следует планировать его продолжительность. Эксперты ведомства, беседуя с газетой "Известия", также советуют рассчитать ежемесячные отложения, необходимые для накопления на поездку.

Важно избегать взятия кредитов на отпуск. Хотя накопить средства может быть сложно, эксперты подчеркивают, что прибегать к заимствованиям для отдыха не стоит.

С целью экономии, специалисты рекомендуют заранее бронировать билеты и размещение, а также планировать расходы на питание и развлечения, чтобы избежать излишних трат на рестораны и экскурсии во время отпуска.

Дополнительно, стоит рассмотреть альтернативные варианты размещения, такие как аренда жилья через специализированные платформы.