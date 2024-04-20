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Остерегайтесь! Мошенники в аэропортах Москвы крадут учетные записи Telegram через Wi-Fi точки доступа

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Московских аэропортах

0:49
Туризм

Согласно информации, представленной порталом Frequent Flyers, в российских аэропортах Москвы обнаружена новая схема мошенничества. Преступники разработали способ кражи учетных записей Telegram, действуя в Шереметьево, Внуково и, возможно, других аэропортах столицы. Они создали точки доступа Wi-Fi с именами SVO_Free и VKO_Free.

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Московских аэропортах
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно отчету, пассажиры, подключаясь к этим точкам доступа, автоматически перенаправлялись на страницу авторизации в браузере своего смартфона. Там требовалось ввести номер телефона и код доступа. Однако код не отправлялся по СМС, а сразу же поступал в Telegram. Позднее люди осознавали, что это был код авторизации в мессенджере, и обнаруживали потерю доступа к своему аккаунту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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