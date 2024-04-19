Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт приготовления лаймового чизкейка
В Ростове-на-Дону всё ещё пребывает подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве
Учёные выяснили, от чего зависит шанс найти счастье в отношениях
Причины возникновения купероза и розацеа на коже лица и методы их удаления
Сорта кабачков для Сибири
Белый дом: США начнут поставлять оружие в Киев сразу после одобрения конгрессом
В Карелии хотят ввести туристический сбор
Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России
Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну
Город-лидер: нижний Новгород увеличил приток туристов на 50% за год

Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023

1:28
Туризм

В 2023 году в Нижнем Новгороде численность туристов превысила 1,7 миллиона человек, что на 50% превышает показатели года, когда город отмечал своё 800-летие. Об этом информировал мэр Юрий Шалабаев в ходе своего отчёта о работе городской администрации на заседании Думы Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023
Фото: commons.wikimedia.org by Leha-11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что благодаря насыщенной культурно-событийной программе, победам в различных конкурсах, таких как Молодежной, Культурной столицы и Столицы детского туризма, город становится всё более узнаваемым и привлекательным для посетителей.

В рамках реализации проекта по созданию туристического центра города были обустроены арт-объекты, велопарковки, ориентировочные указатели для удобной навигации, а также установлены ярмарочные павильоны. Также была создана инклюзивная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Международное сотрудничество Нижнего Новгорода также расширяется. За год были установлены новые контакты с 26 российскими и иностранными партнёрами, 55 делегаций посетили город, и было проведено более 240 переговоров. Впервые в истории Нижнего Новгорода были установлены побратимские связи с африканским городом — столицей Республики Конго, Браззавиль.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Последние материалы
В Ростове-на-Дону всё ещё пребывает подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве
Учёные выяснили, от чего зависит шанс найти счастье в отношениях
Причины возникновения купероза и розацеа на коже лица и методы их удаления
Сорта кабачков для Сибири
Белый дом: США начнут поставлять оружие в Киев сразу после одобрения конгрессом
В Карелии хотят ввести туристический сбор
Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023
Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России
Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну
Врач Назарова: рак щитовидной железы и шейки матки часто встречается у молодёжи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников