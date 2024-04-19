Город-лидер: нижний Новгород увеличил приток туристов на 50% за год

Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году в Нижнем Новгороде численность туристов превысила 1,7 миллиона человек, что на 50% превышает показатели года, когда город отмечал своё 800-летие. Об этом информировал мэр Юрий Шалабаев в ходе своего отчёта о работе городской администрации на заседании Думы Нижнего Новгорода.

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Он подчеркнул, что благодаря насыщенной культурно-событийной программе, победам в различных конкурсах, таких как Молодежной, Культурной столицы и Столицы детского туризма, город становится всё более узнаваемым и привлекательным для посетителей.

В рамках реализации проекта по созданию туристического центра города были обустроены арт-объекты, велопарковки, ориентировочные указатели для удобной навигации, а также установлены ярмарочные павильоны. Также была создана инклюзивная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Международное сотрудничество Нижнего Новгорода также расширяется. За год были установлены новые контакты с 26 российскими и иностранными партнёрами, 55 делегаций посетили город, и было проведено более 240 переговоров. Впервые в истории Нижнего Новгорода были установлены побратимские связи с африканским городом — столицей Республики Конго, Браззавиль.