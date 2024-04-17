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Пропавший багаж и надежда на находку: история российской туристки в пути в Катанию

Россиянка больше месяца не может найти потерянный багаж

1:51
Туризм

Российская туристка, отправившаяся из Москвы в Катанию на Сицилии рейсами Turkish Airlines в начале марта, оказалась в неприятном положении. По словам Людмилы, она пересадилась из Внуково в Анталью, затем в Стамбул, а оттуда уже в Катанию, где обнаружила пропажу своего багажа. Несмотря на написанное заявление и оформленный акт, багаж так и не был обнаружен, даже спустя 38 дней после перелета. Попытки самостоятельно отыскать его в Анталье и Внуково оказались безуспешными.

Россиянка больше месяца не может найти потерянный багаж
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Людмила высказывает предположение, что багаж мог застрять в Стамбуле, особенно учитывая пересадку из международного сектора внутренний в Анталье и обратно в Стамбуле. Несмотря на регулярные обращения в Turkish Airlines, авиакомпания лишь отвечает "ждите", хотя сроки для компенсации утерянного багажа уже превышены. На сайте авиакомпании багаж до сих пор отмечен как "в поиске".

Юристы утверждают, что при утере багажа авиакомпания обязана компенсировать ущерб, подтвержденный чеками и свидетельствами. В случае невыполнения этого требования можно обратиться в суд за взысканием неустойки и компенсации морального вреда. Однако, если багаж будет найден, туристке придется рассчитывать только на штраф, который ограничен половиной стоимости перевозки и исчисляется из расчета 100 рублей за каждый час просрочки с 1 апреля. Также есть возможность подать претензию в соответствии с законодательством ЕС, но в этом случае максимальная компенсация составит 1500 долларов.

Людмила надеется на находку своего багажа, особенно из-за утерянной карты памяти с фотографиями и видео, которые для нее имеют большое значение.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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