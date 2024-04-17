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Испанский курорт Аликанте под угрозой: засуха может привести к полному запрету на посещение бассейнов

В Испании запретят наполнять бассейны

1:02
Туризм

В Аликанте, известном испанском курорте, наблюдается серьезная проблема с засухой, которая может привести к полному запрету на использование бассейнов. Согласно информации местных источников, начиная с октября прошлого года, осадки практически не выпадали, что привело к критически низкому уровню воды в водохранилищах.

В Испании запретят наполнять бассейны
Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Власти реагируют на эту ситуацию, разрабатывая план действий, который включает в себя ограничения на использование воды, в том числе запрет на заполнение бассейнов. Владельцы отелей и туроператоры выражают опасения по поводу возможной отмены туристических поездок, если не будут введены какие-либо смягчающие меры до лета.

Сообщается, что уже сейчас туристы начали отменять заранее запланированные поездки в Испанию. Стоит отметить, что ежегодно в Аликанте отдыхают около 5 миллионов туристов. СМИ также отмечают, что подобной засухи не наблюдалось в течение последних 30 лет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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