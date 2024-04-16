Экстремальные погодные условия: ОАЭ под угрозой наводнений и срыва рейсов

Сильный ливень обрушился во вторник на Объединенные Арабские Эмираты, причинив особенный ущерб Дубаю, согласно информации газеты Khaleej Times.
Национальный центр метеорологии ОАЭ (NCM) объявил о ухудшении погоды по всей стране. Интенсивные дожди с молниями и громом вызвали опасность наводнений в различных регионах, сопровождаясь сильными порывами ветра. По обновленной информации, такие погодные условия продержатся до среды, отмечает издание.
Власти Абу-Даби, Шарджи и Рас-эль-Хаймы приняли решение закрыть все общественные парки, а в Абу-Даби и Рас-эль-Хайме также закрыли городские пляжи.
Проливные дожди вызвали затопление улиц и обрушение нескольких дорог. В аэропорту Дубая отменили десятки рейсов, а город объявлен оранжевым уровнем опасности.
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) советует жителям покидать свои дома только в случае крайней необходимости.
Власти ОАЭ рекомендуют водителям парковать транспортные средства в отдаленных, безопасных и возвышенных местах, вдали от зон, подверженных наводнениям.
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о переносе времени вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных погодных условий. Три сегодняшних рейса в Москву — SU525, SU521 и SU527 — перенесены на завтрашнее утро.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.