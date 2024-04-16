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Почему в ночных авиарейсах гаснет свет в салоне? Ответ стюардессы может удивить

Стюардессы объяснили, зачем в самолете гаснет свет при взлете и посадке

0:51
Туризм

Замечали, что во время ночных авиарейсов свет в салоне гаснет? Если вы думали, что это приглашение к сну, то ошибались. Экономия электроэнергии не является единственной причиной этой "традиции".

Стюардессы объяснили, зачем в самолете гаснет свет при взлете и посадке
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Бывшая стюардесса Сью Фогвелл рассказала, почему все авиакомпании выключают свет. Оказывается, это протокол безопасности, необходимый для случаев чрезвычайных ситуаций, чтобы глаза пассажиров и экипажа могли привыкнуть к темноте заранее.

"В сумерках и при наступлении темноты освещение в салоне приглушается, чтобы зрение могло привыкнуть к ночным условиям, что облегчает эвакуацию из самолета", — пояснила эксперт.

Кроме того, аналогичным образом свет в салоне включается, когда на улице светло, чтобы пассажиры не ослепли при выходе из самолета.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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