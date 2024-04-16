Изнасилование в отеле Палермо: канадская туристка подверглась нападению двух мужчин

Канадская туристка в отеле города Палермо на Сицилии столкнулась с изнасилованием со стороны двух мужчин, как сообщает ANSA.
По сведениям, 30-летняя женщина познакомилась с 44-летним мужчиной в больнице, где она навещала своего парня, получившего травму во время отпуска. После беседы с новым знакомым она пригласила его в свой номер отеля, отметив его дружелюбие. Однако на следующее утро она не помнила о происшедшем в номере.
Обратившись в полицию, женщина узнала, что стала жертвой насилия. После ареста подозреваемого стало известно, что он не действовал в одиночку: в отель его сопровождал его 41-летний друг.
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