Изнасилование в отеле Палермо: канадская туристка подверглась нападению двух мужчин

Туристку изнасиловала группа мужчин в отеле в Италии

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Канадская туристка в отеле города Палермо на Сицилии столкнулась с изнасилованием со стороны двух мужчин, как сообщает ANSA.

Фото: pxhere.com by неизвестно is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По сведениям, 30-летняя женщина познакомилась с 44-летним мужчиной в больнице, где она навещала своего парня, получившего травму во время отпуска. После беседы с новым знакомым она пригласила его в свой номер отеля, отметив его дружелюбие. Однако на следующее утро она не помнила о происшедшем в номере.

Обратившись в полицию, женщина узнала, что стала жертвой насилия. После ареста подозреваемого стало известно, что он не действовал в одиночку: в отель его сопровождал его 41-летний друг.