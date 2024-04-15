Перевозка домашних питомцев на соседнем кресле: аэрофлот разрешает перевозку питомцев

На "Аэрофлоте" разрешат перевозить животных на соседнем пассажирском кресле

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэрофлот представил новую услугу — перевозку домашних питомцев на соседнем пассажирском кресле внутри салона самолёта. Этот сервис будет доступен на постоянной основе на всех собственных рейсах авиакомпании и на рейсах её дочерней компании "Россия", выполняемых под кодом SU, сообщили из пресс-службы авиаперевозчика.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Теперь пассажиры могут перевозить один контейнер с питомцем общим весом не превышающим 15 кг. Питомец должен находиться в контейнере жёсткого или полужёсткого типа, однако при этом должен иметь достаточно пространства для стояния и поворотов. Максимальные размеры контейнера в классах Эконом и Комфорт: для полужёсткого — 50х35х32 см, для жёсткого — 50х35х30 см. В классе Бизнес: для полужёсткого — 50х40х40 см, для жёсткого — 50х40х30 см. Контейнер должен соответствовать установленным требованиям и иметь ручку или петлю для крепления к пассажирскому креслу. Эта услуга доступна во всех классах обслуживания, и оплата за дополнительное место взимается по тарифу, применяемому к взрослому пассажиру.

Перед запуском, данную услугу тестировали в течение трёх месяцев. Результаты показали, что она пользуется спросом у владельцев маленьких домашних животных и птиц.