Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"

Авиакомпания "Red Wings" обновила норму провоза ручной клади

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Red Wings" обновила правила перевоза ручной клади. Теперь пассажиры могут взять с собой только одно место для ручной клади весом до 5 кг и размерами, не превышающими 40х30х20 см.

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Это правило будет применяться ко всем билетам, приобретенным с 11 апреля по 20 мая 2024 года включительно. Для билетов, купленных до или после этих дат, будут действовать старые правила, позволяющие переносить один весовой багаж до 10 кг и размерами, не превышающими 55х40х25 см.

Также важно отметить, что при регистрации и посадке на борт будет осуществляться проверка размеров ручной клади с использованием специальной рамки-калибратора.