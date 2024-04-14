Защита от дронов: российские аэропорты в поиске новых методов безопасности

Минтранс требует ужесточить меры по защите аэропортов от атак БПЛА

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство транспорта России приказало ужесточить предпринимаемые меры для защиты аэропортов от возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил источник, ознакомленный с ситуацией, агентству РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта инициатива касается 50 российских аэропортов, которые классифицированы как объекты транспортной инфраструктуры (ОТИ) первой и второй категории. Эти аэропорты считаются наиболее уязвимыми для внешних атак или потенциальных повреждений в случае нападения дронов. По информации издания, аэродромы, совместно используемые с Министерством обороны, не подпадают под данное поручение.

В частности, аэропорты и их службы безопасности будут обязаны освоить методы идентификации моделей беспилотников, а также предпринять меры по предотвращению их атак, включая взрывные. Более того, сообщается, что Минтранс в сотрудничестве с подведомственными агентствами уже разработал рекомендации по принятию соответствующих мер для защиты отдельных транспортных объектов от БПЛА.