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Защита от дронов: российские аэропорты в поиске новых методов безопасности

Минтранс требует ужесточить меры по защите аэропортов от атак БПЛА

1:03
Туризм

Министерство транспорта России приказало ужесточить предпринимаемые меры для защиты аэропортов от возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил источник, ознакомленный с ситуацией, агентству РБК.

Минтранс требует ужесточить меры по защите аэропортов от атак БПЛА
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта инициатива касается 50 российских аэропортов, которые классифицированы как объекты транспортной инфраструктуры (ОТИ) первой и второй категории. Эти аэропорты считаются наиболее уязвимыми для внешних атак или потенциальных повреждений в случае нападения дронов. По информации издания, аэродромы, совместно используемые с Министерством обороны, не подпадают под данное поручение.

В частности, аэропорты и их службы безопасности будут обязаны освоить методы идентификации моделей беспилотников, а также предпринять меры по предотвращению их атак, включая взрывные. Более того, сообщается, что Минтранс в сотрудничестве с подведомственными агентствами уже разработал рекомендации по принятию соответствующих мер для защиты отдельных транспортных объектов от БПЛА.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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