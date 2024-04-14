Защита от дронов: российские аэропорты в поиске новых методов безопасности

Министерство транспорта России приказало ужесточить предпринимаемые меры для защиты аэропортов от возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил источник, ознакомленный с ситуацией, агентству РБК.
Эта инициатива касается 50 российских аэропортов, которые классифицированы как объекты транспортной инфраструктуры (ОТИ) первой и второй категории. Эти аэропорты считаются наиболее уязвимыми для внешних атак или потенциальных повреждений в случае нападения дронов. По информации издания, аэродромы, совместно используемые с Министерством обороны, не подпадают под данное поручение.
В частности, аэропорты и их службы безопасности будут обязаны освоить методы идентификации моделей беспилотников, а также предпринять меры по предотвращению их атак, включая взрывные. Более того, сообщается, что Минтранс в сотрудничестве с подведомственными агентствами уже разработал рекомендации по принятию соответствующих мер для защиты отдельных транспортных объектов от БПЛА.
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