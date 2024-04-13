Используйте привилегии первого класса: стюардесса поделилась путеводителем по уборной для всех пассажиров

Стюардесса рассказала, как пользоваться туалетом первого класса, находясь в экономе

Если вы летите в эконом-классе, это не означает, что вы не можете использовать уборную, предназначенную для пассажиров первого класса. Американская стюардесса Кэт Камалани поделилась этим с информацией в приложении "ТикТок".

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Как сообщает Камалани, многие пассажиры эконом-класса думают, что им не положено пользоваться туалетом первого класса из-за своего билета на экономическом классе. Однако это не так.

По словам стюардессы, пассажиры эконом-класса не обязаны оставаться в очереди к своему туалету и могут спокойно направиться в уборную первого класса. Камалани заверила, что бортпроводники не будут препятствовать этому.

"Пока еще не начали разносить еду, вы можете свободно пользоваться туалетом первого класса", — добавила стюардесса.