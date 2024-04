Используйте привилегии первого класса: стюардесса поделилась путеводителем по уборной для всех пассажиров

Если вы летите в эконом-классе, это не означает, что вы не можете использовать уборную, предназначенную для пассажиров первого класса. Американская стюардесса Кэт Камалани поделилась этим с информацией в приложении "ТикТок".

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines is licensed under CC BY-SA 2.0